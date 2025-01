Graz-Knipser Biereth einig mit neuem Klub

Die AS Monaco möchte Mika Biereth von Sturm Graz loseisen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano bekanntgibt, sind sich die Monegassen bereits mit dem Stürmer einig. Derzeit laufen Gespräche mit Graz, um sich auf die Modalitäten des Transfers zu einigen.

Der 21-Jährige trifft in der laufenden Saison wie am Fließband. Nach wettbewerbsübergreifend 25 Spielen stehen für den Dänen 14 Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2028.