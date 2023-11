Schalke schickt Ouédraogo zum DFB

Assan Ouédraogo reist nun doch zur deutschen U17-Nationalmannschaft, die am Sonntag in die Weltmeisterschaft in Indonesien startet. Wie sein Verein Schalke 04 mitteilt, soll der DFB nun über den weiteren Umgang mit dem verletzten Toptalent entscheiden und ihn verantwortungsvoll ans Team heranführen.

Ouédraogo hatte die vergangenen beiden Partien mit Oberschenkelproblemen verpasst. Am heutigen Mittwoch konnte durch ein MRT eine strukturelle Verletzung ausgeschlossen werden. Ein Einsatz für Schalke im Zweitligaspiel gegen die SV Elversberg am Freitag (18:30 Uhr) komme dennoch nicht infrage.