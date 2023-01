BVB: Kommt Fresneda sofort?

Läuft Iván Fresneda schon in der Bundesliga-Rückrunde für Borussia Dortmund auf? Nach Informationen von ‚Sky‘ will der BVB den 18-jährigen Rechtsverteidiger sofort an Bord holen – ‚The Athletic‘ berichtete zuvor, dass eine Rückleihe zu Real Valladolid geplant sei.

Die Verhandlungen laufen aktuell weiter, so ‚Sky‘. Als Ablösesumme stehen 15 Millionen Euro im Raum, der La Liga-Klub soll dem Preis zugestimmt haben. Allerdings ist auch der FC Arsenal bereit, diese Summe für den spanischen U19-Nationalspieler zu zahlen.

