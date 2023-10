Koan Boateng: Tuchel sagt Weltmeister ab

Jetzt ist besiegelt, was sich am Vormittag bereits durch verschiedene Presseberichte angekündigt hatte. Nach seinem Probetraining wird Jérôme Boateng nicht beim FC Bayern unterschreiben. Eine Verpflichtung des 35-Jährigen ist – trotz hervorragender Fitnesswerte – endgültig vom Tisch. Das hat Trainer Thomas Tuchel Boateng laut ‚Sky‘ am heutigen Nachmittag nach dem Training mitgeteilt.

Die Bayern-Fans planten nach Informationen der ‚tz‘ eine Protestaktion beim Heimspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr), sollte sich die Klubführung bis Samstag nicht gegen eine Beschäftigung des Innenverteidigers aussprechen. Grund für die Kritik: Gegen Boateng wird bald ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidung gegenüber seiner Ex-Freundin neu aufgerollt.

Dem ‚Sky‘-Bericht zufolge wird Boateng fortan nicht mehr Teil der Einheiten an der Säbener Straße sein. Der erfahrene Abwehrspieler sei enttäuscht, wolle seine Karriere aber an anderer Stelle fortsetzen. Vor seinem Abgang 2021 zu Olympique Lyon lief Boateng in 363 Pflichtspielen für die Bayern auf. Weitere werden nicht hinzukommen.