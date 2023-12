Forsberg-Transfer in Kürze offiziell?

Emil Forsbergs Winterwechsel zu den New York Red Bulls ist wohl so gut wie in trockenen Tüchern. Wie die ‚Leipziger Volkszeitung‘ vermeldet, soll der Transfer noch vor RB Leipzigs Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 18:30 Uhr) offiziell bekanntgegeben werden. In den USA winkt Forsberg dem Vernehmen nach ein Dreijahresvertrag plus Option.

Die Sachsen hätten den bis 2025 datierten Kontrakt mit dem 32-jährigen Offensivspieler gerne vorzeitig verlängert, dieser war aber nicht zu Gehaltsabstrichen bereit. Vor knapp neun Jahren war Forsberg von Malmö FF nach Leipzig gewechselt, bestritt seitdem insgesamt 322 Spiele für RB.