16-Millionen-Klausel: Kayode in die Premier League

Michael Kayode (20) verschlägt es auf die Insel. Der FC Brentford leiht den Rechtsverteidiger bis zum Sommer aus. Darüber hinaus wurde mit dem AC Florenz eine Kaufoption ausgehandelt, die sich dem Vernehmen nach auf 16 Millionen Euro beläuft.

Koyode hatte in der vergangenen Saison noch zum erweiterten Stammpersonal bei der Fiorentina gehört, kam in der laufenden Spielzeit aber so gut wie gar nicht mehr zum Zug. In Brentford will der italienische U21-Nationalspieler seine Karriere wieder ankurbeln.