Saudi-Wechsel: Besonderer Faktor bei Benzema

Neben dem finanziellen Aspekt sprechen offenbar auch religiöse Motive für einen Wechsel nach Saudi-Arabien. So begründet Karim Benzema (35) jedenfalls seinen Transfer zu Al Ittihad im vergangenen Transferfenster gegenüber der Saudi Pro League: „Saudi-Arabien ist ein muslimisches Land. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen und ich habe mich sofort geliebt gefühlt. Ich finde hier meinen Frieden.“

Obwohl der Mittelstürmer noch für ein Jahr bei Real Madrid hätte bleiben können, kehrte er dem europäischen Fußball den Rücken zu. Benzema erklärt: „Ich glaube es war ein guter Zeitpunkt für mich, etwas an meinem Leben zu ändern. Ich hatte in Madrid schon alles gewonnen. Als das Fußball-Projekt in Saudi-Arabien startete, schien es in jeglicher Hinsicht riesig zu sein. Ich wollte daran teilhaben und dem Fußball in diesem Land helfen, sich weiterzuentwickeln.“