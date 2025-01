HSV: „Unterschiedliche Interessen“ beim Selke-Vertrag

Davie Selke hat am gestrigen Samstagabend im Rahmen der Partie gegen den 1. FC Köln (1:0) erneut über seine Zukunft beim Hamburger SV gesprochen: „Ich habe meine Meinung gesagt. Ich kann mir eine Zukunft hier vorstellen, ich fühle mich wohl“, sagte der Angreifer im Interview mit ‚Sky‘ und betonte gleichzeitig: „Ich habe auch gesagt, dass ich das nicht monatelang hinauszögern will.“ Zum Saisonende läuft der Vertrag des 29-Jährigen aus, der mit zehn Treffern in 18 Ligaspielen Hamburgs Toptorjäger ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Selke in mindestens 14 der 17 Rückrundenpartien in der Startformation stehen, verlängert sich dessen Vertrag automatisch. Beim HSV arbeitet man dennoch an einer längerfristigen Lösung. „Wir reden anständig miteinander“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz ebenfalls gegenüber ‚Sky‘, „es gibt logischerweise unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Höhen von Interessen.“ Dem Vernehmen nach geht es neben dem Gehalt vor allem auch um die künftige Vertragslänge. Kuntz bleibt trotz der aktuellen Situation gelassen: „Wir machen jetzt nicht einen Wahnsinns-Zeitdruck. Wir werden die Gespräche mit Davie demnächst fortführen.“