Transfer-Pleite für Wolfsburg?

Eine Verpflichtung von Charlie Cresswell (23) gestaltet sich für den VfL Wolfsburg zunehmend kompliziert. Laut ‚Sky‘ erwägt jetzt auch Ligue 1-Vertreter Stade Rennes einen Vorstoß beim Innenverteidiger von Ligarivale FC Toulouse. Hintergrund ist der drohende Abschied von Jérémy Jacquet (20), der sich bereits mit dem FC Chelsea einig ist und mindestens 50 Millionen Euro an Ablöse generieren könnte.

Wolfsburg scheiterte mit bislang zwei Angeboten bei Toulouse, 23 Millionen Euro waren den Franzosen nicht genug. Der VfL ist somit fast aus dem Rennen, berichtet ‚Sky‘. Interesse an Cresswell, der mit England im Sommer U21-Europameister wurde, soll auch Borussia Dortmund bekunden.