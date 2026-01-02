Ungewöhnlicher Ausweg für Elliott?

Der FC Charlotte bietet Harvey Elliott offenbar einen Ausweg aus seiner aktuellen sportlichen Misere. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat sich der MLS-Klub die sogenannten „Discovery Rights“ an dem 22-Jährigen gesichert und strebt eine Verpflichtung auf Leihbasis an. Der Offensivakteur ist zurzeit vom FC Liverpool an Aston Villa ausgeliehen, spielt in den Planungen von Trainer Unai Emery jedoch keine Rolle mehr.

Da Elliott in der laufenden Spielzeit bereits Pflichtspiele für Liverpool und Aston Villa bestritten hat, untersagen die FIFA-Statuten einen Einsatz für einen dritten europäischen Verein in dieser Saison. Bei den Reds darf er sich ebenfalls derzeit wenig Hoffnung auf regelmäßige Spielzeit machen. Die MLS ist von dieser Regel jedoch nicht betroffen, da dort ein versetzter Saisonkalender gilt. In den Vereinigten Staaten könnte der U21-Nationalspieler seiner ins Stocken geratenen Karriere nun wieder neuen Schwung verleihen.