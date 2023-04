BVB: Zwei Ausfälle, Fragezeichen hinter Haller

Borussia Dortmund plagen vor dem morgigen DFB-Pokalviertelfinale bei RB Leipzig (20:45 Uhr) noch einige Verletzungssorgen. Klar sind bereits zwei Ausfälle, wie Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte: „Nico Schlotterbeck wird uns die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Bei Julien Duranville wird es noch ein paar Wochen dauern.“

Hoffnung bestehe unterdessen, „dass Gio Reyna und Thomas Meunier wieder dazustoßen können. Da müssen wir nach dem Abschlusstraining eine Entscheidung treffen. Ein kleines Fragezeichen haben wir bei Séb Haller, der in der zweiten Halbzeit in München einen Schlag abbekommen hat.“ Am Training nahm Haller am gestrigen Montag nicht teil, ein Einsatz in Leipzig ist aber möglich.

