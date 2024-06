Böckle verlässt die Fortuna

Fortuna Düsseldorf gibt Linksverteidiger Benjamin Böckle an Rapid Wien ab. Wie die Fortunen offiziell bekanntgeben, verlässt der 22-Jährige den Verein nach zwei Jahren im Rheinland. Bei Rapid unterschreibt der Linksfuß einen Vertrag über drei Jahre.

In der vergangenen Saison war der Österreicher an Preußen Münster verliehen und konnte mit 27 Einsätzen und drei Vorlagen überzeugen. „Nach der erfolgreichen Leihe zu Preußen Münster, bei der Benjamin zu der erhofften Spielzeit kommen konnte, haben beide Seiten die Situation nochmal neu bewertet. Gemeinsam sind wir dann zu der Entscheidung gekommen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen“, so F95-Sportdirektor Christian Weber.