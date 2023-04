Inter: Skriniar-Nachfolger aus der Bundesliga?

Auf der Suche nach einem Ersatz für Kapitän und Abwehrboss Milan Skriniar durchforstet Inter Mailand den europäischen Markt. Da auch die Verträge der anderen Innenverteidiger Danilo D’Ambrosio (34), Stefan de Vrij (31) und Francesco Acerbi (35) auslaufen, haben die Nerazzurri großen Bedarf in der Defensive. Eine Verstärkung könnte aus der Bundesliga nach Mailand wechseln.

Denn wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, befasst sich Inter Mailand mit Danilho Doekhi als neuen Abwehrchef. Der Niederländer hat sich bei Union Berlin seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer mit starken Leistungen bei anderen Klubs in den Fokus gespielt. Schon im Winter waren Gerüchte um einen potenziellen Sommertransfer nach England oder Italien aufgetaucht.

Union winkt angesichts des wachsenden Interesses der große Zahltag. Denn der 24-jährige Rechtsfuß kam vor der Saison ablösefrei in die Hauptstadt. Sein Vertrag bei den Eisernen läuft noch bis 2025. Der ‚Corriere dello Sport‘ rechnet daher mit einer Ablöse von rund 15 Millionen Euro für den Niederländer. Auch die AS Rom und die SSC Neapel haben die Fährte aufgenommen. Das Wettbieten könnte also für volle Kassen bei Union sorgen.