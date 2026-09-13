Wagner träumt von BVB-Job

Vincent Wagner beeindruckt aktuell mit der SV Elversberg, insgeheim würde er allerdings gerne einen Ligakonkurrenten trainieren. Das verriet der Coach des Bundesligaaufsteigers der ‚Bild‘: „Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Seit der Saison 1995/1996 bin ich Fan von Borussia Dortmund. Aber im Moment fehlt mir noch die Fantasie, dort mal an der Seitenlinie zu stehen. Ich bin glücklich bei der SV Elversberg und froh, dass ich Bundesligatrainer sein darf – denn ich liebe meinen Job.“

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Bei seiner Arbeit lasse sich Wagner vor allem von zwei berühmten Vorbildern inspirieren: „Ich versuche, ganzheitlich Fußball spielen zu lassen. Die Intensität und Leidenschaft von Klopp gepaart mit dem taktischen Verständnis und der Akribie von Pep Guardiola.“