Glasner-Entlassung: Krösche rechtfertigt sich

Markus Krösche hat zur Trennung von Cheftrainer Oliver Glasner, die vor allem in Fankreisen teils deutlich kritisiert wird, Stellung bezogen. „Wenn du in meiner Position bist, wirst du immer unbequeme und unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Du wirst auch immer Leute vor den Kopf stoßen. Aber damit muss ich leben, das ist in meiner Job-Beschreibung mit dabei“, zitiert die ‚Bild‘ den Sportvorstand der SGE.

Der 42-Jährige fährt fort: „Ich kann meine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was andere Leute darüber denken. Aber eines kann sich jeder sicher sein: Ich treffe sie im Sinne von Eintracht Frankfurt.“ Am gestrigen Dienstag verkündete der Bundesligist, dass sich die Wege mit Glasner nach dem DFB-Pokal-Finale Anfang Juni trennen werden. Wer auf den 48-jährigen Österreicher folgen wird, ist noch unklar.

