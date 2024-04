Stuttgart: Silas-Preisschild wird kleiner

Der VfB Stuttgart hat auf das überschaubare Interesse an Verkaufskandidat Silas reagiert und entsprechend seine Preisvorstellung für den 25-jährigen Offensivspieler angepasst. Wie ‚Sky‘ berichtet, beläuft sich die Ablöseforderung der Schwaben mittlerweile auf zehn bis 15 Millionen Euro. Noch Anfang des Jahres war von rund 20 Millionen Euro Ablöse die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem aus Stuttgarter Sicht: Silas konnte nicht wirklich Eigenwerbung betreiben. In diesem Kalenderjahr war der Angreifer an keinem einzigen Treffer beteiligt und erhielt nur wenige Einsatzminuten. Der schon im Winter interessierte FC Fulham ist nach wie vor an Silas dran. Laut ‚Sky‘ waren Scouts des Londoner Klubs zuletzt vor Ort, um sich ein Bild vom Kongolesen zu machen. Noch ist dem Bezahlsender jedoch offen, ob Fulham seine Bemühungen erneut intensiviert. An den VfB ist Silas noch bis 2026 vertraglich gebunden.