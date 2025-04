Neuer Vertrag für Ex-Bayern-Profi Mai

https://www.fclugano.com/lukas-mai-prolunga-fino-al-30-giugno-2027/

Lukas Mai prolunga fino al 30 giugno 2027

Lukas Mai ha prolungato il contratto fino al termine della stagione 2026/27. Alle porte della volata del campionato in corso, il club getta quindi uno sguardo in avanti in chiave pianificazione e vincola a sé per ulteriori due stagioni il 25enne difensore centrale tedesco scuola Bayern, il quale ha saputo imporsi quale perno della retroguardia...