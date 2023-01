Cordea-Deal hakt: Augsburg findet Alternative

Der FC Augsburg schaut sich auf der Suche nach Verstärkung offenbar ein weiteres Mal in Rumänien um. Dem rumänischen Portal ‚ProSport‘ zufolge sollen sich die Fuggerstädter mit Emmanuel Yeboah vom CFR Cluj beschäftigen. Cluji fordere für den 19-jährigen Rechtsaußen eine Ablösesumme von drei Millionen Euro.

Zudem wolle sich der rumänische Erstligist eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Neben dem FCA seien auch RB Salzburg und Slavia Prag an dem Ghanaer interessiert. In der laufenden Saison stand Yeboah bislang in 16 von 21 Ligaspielen für Cluji auf dem Rasen und war an fünf Treffern direkt beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen).

Dass die Augsburger Interesse an Yeboah haben, liegt laut ‚ProSport‘ daran, dass sich die Verhandlungen mit dem FCSB Bukarest bezüglich eines Transfers von Außenstürmer Andrei Cordea schwierig gestalten. Laut dem Nachrichtenportal ‚Fanatik‘ fordert Bukarest fünf Millionen Euro für Cordea. Eine Alternative haben die Augsburger scheinbar ebenfalls in Rumänien ausfindig gemacht.