Italien-Trio hat Lingard im Blick

Jesse Lingards Vertragssituation bei Manchester United hat gleich drei Klubs auf der Serie A auf den Plan gerufen. Laut dem ‚Daily Mirror‘ beschäftigen sich der AC Mailand, Juventus Turin und die AS Rom mit dem im Sommer ablösefreien Offensivspieler. Allen Voran soll die Roma mit Lingards Ex-Coach José Mourinho die Fühler nach dem 29-Jährigen ausstrecken.

Innerhalb Englands buhlen Newcastle United und West Ham United um Lingard. Bei den Hammers erlebte der Rechtsfuß seine beste Karrierephase der jüngeren Vergangenheit. In der Rückrunde der Saison gelangen Lingard 14 Scorerpunkte in 16 Partien sowie die Rückkehr in die englische Nationalmannschaft. Bei United kommt der Flügelspieler dagegen auf zwei Startelfeinsätze in 19 Pflichtspielen.