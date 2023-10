Konkurrenz für Bayern: Liverpool buhlt um Eberl

Ende September musste Max Eberl bei RB Leipzig seine Koffer packen. Berichte über einen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern wollte der ehemalige Geschäftsführer Sport der Roten Bullen nicht vehement genug dementieren. Auch intern konnte Eberl nicht für das nötige Vertrauen innerhalb des Vereins sorgen. Es folgte die Freistellung.

Nun steigt offenbar auch der FC Liverpool ins Werben um den 50-Jährigen ein. Laut ‚Bild‘ beschäftigen sich die Reds mit einer möglichen Verpflichtung des erfolgreichen Funktionärs, der noch immer vertraglich an RB gebunden ist. Dementsprechend wäre eine Ablöse – dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen Euro – fällig, um Eberl an Bord zu holen. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Bayern in Sachen Eberl noch keinen konkreten Vorstoß vorgenommen haben.

An der Anfield Road arbeitet derzeit noch Jörg Schmadtke als Sportdirektor. Schmadtke wurde als Unterstützung für Jürgen Klopp geholt, um den Trainer in der Transferphase zu unterstützen. Der Vertrag des 59-Jährigen läuft zum Jahresende aus, dann wäre die Bahn frei für Eberl. Für die Bayern womöglich ein Grund, in der Personalie Eberl aufs Gaspedal zu drücken. Andernfalls könnte der Zuschlag an den Premier League-Klub gehen.