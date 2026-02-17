Leichte Entwarnung bei Havertz

Angreifer Kai Havertz könnte doch schneller als zunächst angenommen beim FC Arsenal zurückkehren. Das gab Mikel Arteta auf der Pressekonferenz bekannt: „Kai kommt für das Wochenende in Frage. Ich freue mich darauf, ihn wieder im Kader zu haben.“ Die Partie am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen die Wolverhampton Wanderers kommt für den 26-Jährigen aber zu früh.

Der deutsche Nationalspieler hatte Ende Januar sein Comeback gefeiert, nachdem er die ganze Hinrunde über ausgefallen war. Vor eineinhalb Wochen zog er sich dann eine Muskelverletzung zu. Diese könnte bis zum Nordlondon-Derby gegen die Tottenham Hotspur am Sonntag (17:30 Uhr) schon wieder auskuriert sein.