Lukeba oder Geertruida: RB muss Entscheidung fällen

Dass RB Leipzig mit Castello Lukeba (20) von Olympique Lyon und Lutsharel Geertruida (23) von Feyenoord Rotterdam noch zwei Hochkaräter an Land zieht, ist offenbar ausgeschlossen. „Zwei Spieler in dieser Ablöse-Kategorie sind grundsätzlich nicht möglich“, zitiert die ‚Bild‘ RB-Sportdirektor Rouven Schröder. Mit beiden Profis wurde bereits eine Einigung erzielt, die jeweiligen Vereine der Verteidiger stellen sich in den Verhandlungen aber noch quer.

Bei beiden Akteuren wurde in den Gesprächen über eine Ablöse bereits die Marke von 30 Millionen Euro überschritten, so der aktuelle Stand. Trotz der 90 Millionen Euro Ablöse, die die Sachsen durch den Verkauf von Josko Gvardiol (21) kassieren, wird man sich am Ende nur einen der beiden Abwehrspieler leisten können. Ein weiterer Neuzugang könnte in einer deutlich günstigeren Preiskategorie kommen. Der ‚Bild‘ zufolge soll noch ein Backup für David Raum (25) verpflichtet werden.