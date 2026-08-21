Werder: Kurioses Kownacki-Angebot

Der SV Werder Bremen hat eine öffentliche Offerte für Stürmer Dawid Kownacki erhalten. Auf der Pressekonferenz von Energie Cottbus sagte Trainer Pele Wollitz über den Stürmer: „Wenn er wieder performen will, wäre er hier herzlich willkommen. Ich glaube, mit einem Trainer, der die Stürmer, egal wo im deutschen Fußball, auf die Platte gebracht hat… Das Angebot gebe ich jetzt hier ab. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht.“

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Ob der 29-Jährige tatsächlich für den Schritt zum Zweitliga-Aufsteiger bereit ist, ist nicht überliefert. Eigentlich hat der Stürmer mit einem Wechsel nach Polen geliebäugelt. Zudem dürften die Gehaltsvorstellungen von Kownacki den Rahmen der Brandenburger sprengen. Ein ähnliches öffentliches Angebot hatte Wollitz vor einigen Monaten auch Leonardo Bittencourt unterbreitet. Inzwischen tritt der 32-Jährige tatsächlich im Trikot von Cottbus auf.