Bericht: Le Fée hat Priorität beim BVB

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison schon auf Hochtouren. Unter anderem enden die Verträge von Marco Reus (33), Mats Hummels (34), Anthony Modeste (34), Raphaël Guerreiro (29), Mohamed Dahoud (27) und Youssoufa Moukoko (18) nach der laufenden Spielzeit. Dementsprechend muss sich der BVB schon frühzeitig auf dem Transfermarkt umsehen, um potenzielle Abgänge zu kompensieren.

Laut Mohamed Toubache-Ter steht Enzo Le Fée vom FC Lorient sehr hoch im Kurs der Borussia-Verantwortlichen. Der Transfer des 22-jährigen Mittelfeldspielers besitze „Priorität“ beim BVB, so der französische Journalist. Auch dank der starken Leistungen von Le Fée (drei Tore, vier Assists in 18 Ligaspielen) steht Lorient auf Tabellenplatz sechs in der Ligue 1.

Die Konkurrenz für Dortmund ist jedoch groß. Wie FT im November in Erfahrung brachte, bemüht sich unter anderem Bayer Leverkusen um den Spielmacher. Der trickreiche Offensivakteur hat dem Vernehmen nach auch Interesse bei Leicester City, dem FC Fulham, West Ham United, Lazio Rom, dem OGC Nizza und Real Sociedad geweckt.