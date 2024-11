Amorim macht keine Witze über Gyökeres

Rúben Amorim hat sich zur Lage um Topstürmer Viktor Gyökeres geäußert und betont, dass er den 26-Jährigen zumindest nicht in der laufenden Saison zu Manchester United lotsen will. „Wenn ich anfange, Witze über diese Gyökeres-Situation zu machen, bekomme ich Ärger. Das ist meine Stadt, das ist mein Land, also werde ich es respektieren. Viktor muss bis zum Ende der Saison bleiben und dann wird sein Leben wahrscheinlich woanders weitergehen“, erklärte der zukünftige Trainer von Manchester United nach dem gestrigen 4:1-Sieg von Sporting Lissabon gegen Manchester City.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Überraschungserfolg gegen den amtierenden englischen Meister in der Champions League stach Gyökeres wieder einmal heraus. Drei Tore gelangen dem umworbenen Stürmer, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei 27 Scorerpunkten (23 Tore, vier Assists) in 17 Spielen steht.