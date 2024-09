Top10: Die teuersten Luxus-Kader der Welt

Passend zur Jahreszeit hat sich das ‚CIES Football Observatory‘ in der neusten ‚Weekly Post‘-Ausgabe mit dem zurückliegenden Transfermarkt beschäftigt. Auch wenn das Wechselfenster in manchen Ländern wie der Türkei noch in die Verlängerung geht, werden Galatasaray, Besiktas und Co. angesichts der hier abgebildeten Summen wohl nichts mehr an den vorderen Platzierungen ändern.

In den zurückliegenden Wochen machte der FC Chelsea vor allem als Internet-Meme auf sich aufmerksam. US-Besitzer Todd Boehly kaufte eine Kadertiefe zusammen, mit der man fast eine American Football-Mannschaft für die NFL melden könnte. Folgerichtig schart der Milliardär weltweit die teuerste Mannschaft um sich.

Wie das ‚CIES‘ zeigt, investierten die Londoner in den aktuellen Kader inklusive möglicher Bonuszahlungen 1,263 Milliarden Euro. Demzufolge wurden 25 gebührenpflichtige Transfers mit einem Durchschnittspreis von 50,9 Millionen Euro getätigt. Nach wie vor alimentiert durch den bestdotierten TV-Vertrag der Fußballwelt finden sich hinter Chelsea mit Manchester United (1,038 Milliarden), Manchester City (1,017 Milliarden), dem FC Arsenal (798 Millionen) und Tottenham Hotspur (787 Millionen) auf den ersten fünf Plätzen ausschließlich Premier League-Adressen.

Erst Scheichklub Paris St. Germain (772 Millionen) schafft es, die Phalanx zu durchbrechen. Der FC Liverpool (735 Millionen), Real Madrid (720 Millionen), Newcastle United (683 Millionen) und Juventus Turin (626 Millionen) komplettieren die Top10. Knapp außerhalb auf Platz elf reiht sich der FC Bayern mit Kaderausgaben von 588 Millionen Euro ein, gefolgt von RB Leipzig (410 Millionen) auf Rang 19 und Borussia Dortmund (318 Millionen) auf Rang 25. Doublesieger Bayer Leverkusen (278 Millionen) liegt auf Position 34.

Top 10 (in Euro, inklusive etwaiger Boni)