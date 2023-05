Zwei Klubs dran: Gent-Rakete Orban in die Bundesliga?

Für die KAA Gent ist Gift Orban in dieser Saison mal so richtig durchgestartet. In 21 Spielen erzielte der Angreifer bärenstarke 20 Treffer. Die drei Millionen Euro, die der belgische Vertreter vor der Saison für den 20-Jährigen investiert hatte, haben sich mehr als nur ausgezahlt – Orban hat seinen Marktwert fraglos vervielfacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht erst seit seinem Rekord für den schnellsten jemals erzielten Hattrick in einem UEFA-Wettbewerb, den er Mitte März gegen Basaksehir (4:1) erzielte, ist der schnelle Stürmer in aller Munde. Die Interessenten stehen Schlange. Nun haben insbesondere zwei Bundesligisten die Fährte aufgenommen.

Lese-Tipp

Eintracht-Boss: Krösche-Abgang kein Thema

Interessenten stehen Schlange

Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, stammen die meisten Verehrer für den Nigerianer aus der Bundesliga – darunter allen voran Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Billig würde Orban allerdings nicht. Dem Bericht zufolge scheiterte Galatasaray jüngst mit einem Leih-Angebot inklusive Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch der OSC Lille beschäftigt sich intensiv mit Orban für den Fall, dass Jonathan David (25) den Verein verlässt. Laut englischen Medien haben auch gut betuchte Klubs aus England den Youngster ins Visier genommen: Der FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Fulham sollen Orbans Situation genau im Blick haben. Angesichts des großen Interesses innerhalb von Europa könnte sich ein potenzieller Transfer des Senkrechtstarters folglich als kompliziert für Union und Frankfurt erweisen.