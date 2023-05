Ein Tor pro Spiel: Premier League-Riesen beobachten Torgarant

Gift Orban von der KAA Gent hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Topklubs auf sich gezogen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, steht der Mittelstürmer unter Beobachtung durch den FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Fulham.

Orban blickt in der laufenden Saison auf eine beachtliche Bilanz: 19 Treffer stehen für den 20-jährigen Nigerianer in 19 Einsätzen zu Buche. Mit fünf Toren in den ersten drei Play-off Spielen liefert der Youngster einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Gent wohl auch in der kommenden Saison international vertreten sein wird. Orbans Vertrag ist bis 2027 datiert.

