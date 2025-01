Tuta schwört Eintracht die Treue

Abwehrchef Tuta hat entschieden, Eintracht Frankfurt in diesem Winter nicht zu verlassen. Vor dem Auswärtsspiel gegen die AS Rom am morgigen Donnerstag (21 Uhr) sagte der Brasilianer auf Nachfrage: „Ich bin seit fünf Jahren bei der SGE. Der Klub hat mir viel gegeben. Ich habe vor kurzem viel mit meiner Frau gesprochen. Und es ist klar für uns: Wir wollen bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Großes Interesse an Tuta signalisiert der türkische Spitzenklub Fenerbahce. Zehn Millionen Euro Ablöse standen zuletzt im Raum für den 25-Jährigen, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2026 datiert ist.