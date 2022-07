Hertha: Lukebakio nach Griechenland?

Außenstürmer Dodi Lukabakio könnte seine ins Stocken geratene Karriere bei Olympiakos Piräus fortsetzen. Laut dem renommierten griechischen Portal ‚sport-fm.gr‘ bekundet der Serienmeister der vergangenen Jahre Interesse an dem 24-jährigen Belgier. Außerdem auf dem Schirm: Francis Amuzu (22) vom RSC Anderlecht.

Bis 2024 ist Lukebakio noch an Hertha BSC gebunden. Eine Zukunft bei den Berlinern hat der schnelle Linksfuß aber nicht. Schon in der vergangenen Saison war Lukebakio an den VfL Wolfsburg verliehen, die Niedersachsen verzichteten aber auf eine Festverpflichtung.