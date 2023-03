Mainz 05: Treueschwur von Svensson

Für Bo Svensson kommt ein Vereinswechsel aktuell nicht infrage. Von der ‚Bild‘ auf ein Engagement bei einem Champions League-Klub angesprochen, antwortet der Trainer von Mainz 05: „Wenn’s jetzt wäre, dann käm’s nicht in Frage. Egal wer kommen würde, ich würde in Mainz bleiben.“

Svensson weiter: „Ich habe Vertrag bis 2024, über Dinge in weiterer Zukunft zu diskutieren, ist mir zu theoretisch.“ Mainz will mit dem Coach verlängern. „Anerkennung zu bekommen, findet jeder Mensch gut. Fakt ist auch, dass ich mich sehr, sehr wohl hier fühle, dass es sehr gut passt. Aber alles andere sind interne Gespräche“, so Svensson zum Thema.

Mainz: Svensson lässt Burkardt-Rückkehr offen