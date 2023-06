Ein Vize-Meister lockt: Verliert der VfB Relegationsheld Millot?

Zwei Tore und eine Vorlage lautet die Bilanz von Enzo Millot in beiden Relegationsspielen gegen den Hamburger SV. In 23 Bundesliga-Partien zuvor verbuchte der technisch starke Achter erstaunlicherweise keinen einzigen Torerfolg. Als es darauf ankam, war Millot aber zur Stelle und legte einen doppelten Gala-Auftritt hin.

Dieser wurde offenkundig auch anderswo in Europa wahrgenommen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich der 20-Jährige im Visier mehrerer Vereine aus seiner Heimat Frankreich und aus Italien. Namentlich nennt das Fachmagazin den RC Lens. Der französische Vize-Meister habe Millot schon mehrfach gescoutet und zeige nun „größeres Interesse“.

Rückkehr in die Heimat?

Nach den beiden Top-Leistungen in der Relegation verwundert es keineswegs, dass man den Linksfuß im Norden Frankreichs für gut befunden hat. Millot sagte derweil im April: „Ich komme aus Paris. Deswegen wäre es natürlich schön, eines Tages auch mal in der französischen Liga zu spielen. Da gibt es nicht nur Paris St. Germain, sondern es ist generell eine starke Liga.“

Das Interesse dürfte also durchaus auf Beidseitigkeit beruhen, zumal Millot in der zurückliegenden Saison nicht bei jedem Stuttgarter Trainer gefragt war. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert, er könnte seinem Arbeitgeber also eine ordentliche Ablösesumme einbringen.