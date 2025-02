Teurer Zesiger resümiert Augsburg-Wechsel

Cédric Zesiger ist glücklich, sich für einen Wechsel zum FC Augsburg entschieden zu haben. „Ein super Start, ich wurde direkt gut aufgenommen und bin happy hier. Ich habe wieder Spaß am Fußball, das ist die Hauptsache“, wird der Schweizer Innenverteidgier vom ‚kicker‘ zitiert.

Auf Leihbasis samt Kaufoption hatten die Fuggerstädter den 26-Jährigen im Winter vom VfL Wolfsburg an Bord geholt. In Augsburg stand Zesiger auf Anhieb in der ersten Elf. Darüber hinaus soll er die Verantwortlichen bereits von einer Festverpflichtung überzeugt haben – vier Millionen Euro fließen dann an den VfL.