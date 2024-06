DFB-Elf will nachlegen: Die Aufstellung gegen Ungarn

Julian Nagelsmann verzichtet in EM-Gruppenspiel Nummer zwei komplett auf Experimente. Nach dem furiosen 5:1 im Auftaktspiel gegen Schottland gibt es für den Bundestrainer auch keinen Grund, die deutsche Startelf gegen Ungarn durcheinanderzuwirbeln. Alle elf Akteure haben es sich verdient, am heutigen Mittwochabend (18 Uhr) gegen Dominik Szoboszlai und Co. zu beginnen.

So geht Deutschland mit einer unveränderten Anfangsformation in die Partie. Heißt: Vor Manuel Neuer verteidigen erneut Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt. Robert Andrich hält in der Zentrale wieder Taktgeber Toni Kroos den Rücken frei. Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan, Florian Wirtz und ganz vorne Kai Havertz bilden erneut die Abteilung Attacke.

Zweites Gruppenspiel: Die voraussichtliche Aufstellung

Die DFB-Startelf gegen Ungarn