Pressestimmen zum Bayern-Sieg: „Kimmich killt die Gunners“

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League. Ein knappes 1:0 reichte am Ende, um den über weite Strecken harmlosen FC Arsenal aus dem Wettbewerb zu werfen. Die Stimmung auf der Insel ist entsprechend mies, zumal mit Manchester City auch der andere verbliebene englische Klub gegen Real Madrid die Segel streichen musste. Von einer „echten Qual“ berichtet die ‚Daily Mail‘, der ‚Telegraph‘ nennt es einen „doppelten Rückschlag“.

Mann des Abends in der Allianz Arena war Joshua Kimmich. Der Rechtsverteidiger besorgte per Kopf das entscheidende Tor für den Einzug in die Runde der letzten vier. „Kimmich killt die Gunners“, titelt der ‚Daily Star‘ passenderweise.

England trauert

Für die Bundesliga sieht es nun richtig gut aus mit dem fünften Startplatz für die kommende Champions League-Saison. Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern stehen zwei Vertreter im Halbfinale der Königsklasse, die Premier League kann hier keine Punkte mehr sammeln. Bayer Leverkusen kann zudem heute West Ham United aus der Europa League kegeln. „Die Ergebnisse vom Mittwoch schmälern die Chancen der Premier League“, stellt der ‚Mirror‘ fest. Laut dem ‚Telegraph‘ hat der gestrige Abend „grausame Konsequenzen“ für den englischen Fußball.

Aber auch in anderen Ländern hat man gestern ganz genau hingeschaut, was in München passiert. Auf dem Cover der Zeitung ‚Quotidiano Sportivo‘ aus Italien heißt es: „Kimmich sorgt für den Knockout von Arsenal“. Ähnlich sieht es ‚il Romanista‘: „Kimmich schmeißt Arsenal raus“.

Für die Zeitung ‚Le Parisien‘ aus Frankreich waren die Gunners „in der Offensive zu schüchtern“. Die Zeitungen in ganz Europa sehen den deutschen Rekordmeister als verdienten Sieger. „Das Abenteuer geht weiter für die Bayern“, resümiert die ‚L’Équipe‘. Im Halbfinale wartet nun Real Madrid. Neue Schlagzeilen sind bei diesem Klassiker garantiert.