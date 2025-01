Gespräche laufen: Leipzig findet Baku-Alternative

RB Leipzig will einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten, da Benjamin Henrichs (27) mit einem Achillessehnenriss für den Rest der Saison ausfällt. Neben Ridle Baku (26/VfL Wolfsburg) und Óscar Mingueza (25/Celta Vigo) ist jetzt ein weiterer Name im Gespräch: Juanlu Sánchez vom FC Sevilla.

Wie der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, stehen RB und Sevilla bereits in Kontakt und verhandeln über eine Leihe mit anschließender Kaufoption. ‚Sky‘ bestätigt zwar das Interesse, widerspricht aber in diesem Punkt. Dem Bezahlsender zufolge gab es zwar Gespräche zwischen dem Management des Spielers und Leipzig, allerdings noch nicht mit Celta Vigo.

Wolfsburg und RB verhandeln

Sánchez soll bei Sevilla eigentlich die Nachfolge von Jesús Navas (39) antreten, der zum Jahresende seine Karriere beendete. In dieser Saison kommt der 21-Jährige aber häufig offensiver zum Einsatz und konnte in 13 Ligaspielen schon zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Sein Vertrag in Andalusien läuft noch bis 2026.

Unterdessen befindet sich Leipzig mit dem VfL Wolfsburg nach wie vor in Verhandlungen um Baku. Der 26-Jährige, dessen Vertrag bei den Wölfen im Sommer endet, würde gerne bereits im Winter zu den Sachsen wechseln und die Henrichs-Lücke schließen. Klappt der Transfer nicht, könnte die Sánchez-Aktie heißer werden.