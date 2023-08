Saarbrücken: England-Sprung für Kerber?

Für Luca Kerber könnte bald ein gewaltiger Karriereschritt bevorstehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zeigt der FC Southampton Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler vom 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten steht der gebürtige Saarländer noch bis 2024 unter Vertrag.

Dem Bericht zufolge lehnte Saarbrücken kürzlich ein Angebot von Bröndby IF über umgerechnet 470.000 Euro ab. Vielmehr hofft man an der Saar auf eine Ablöse von knapp einer Million Euro. Auch dem 1. FC Köln wurde vor einiger Zeit ein Interesse am Rechtsfuß nachgesagt.