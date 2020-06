Brazzo über die Wackel-Kandidaten | Kommt noch ein PSG-Talent?

Die Gerüchte um einen möglichen Sommer-Abschied von Lucas Hernández nahmen zuletzt an Fahrt auf. Der 24-jährige Abwehrspieler will einen Wechsel nach einer durchwachsenen Debütsaison nicht ausschließen, sein Berater führte nach FT-Infos bereits Gespräche mit Paris St. Germain.

Beim FC Bayern hofft man aber weiter, dass der mit 80 Millionen Euro teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte durchstarten wird. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagt in der ‚Bild‘: „Lucas hatte keinen leichten Start beim FC Bayern, das ist bekannt. Wir sind von seinen Stärken überzeugt und stehen voll hinter ihm. Ich bin sicher, dass er für unsere Mannschaft noch sehr wertvoll wird.“

Was wird aus Boateng & Thiago?

Hinter der Zukunft von Jérôme Boateng steht ebenfalls ein Fragezeichen, der Vertrag des 31-Jährigen läuft 2021 aus. „Jérôme macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison. Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen“, so Salihamidzic. Interesse an Boateng bekundeten zuletzt Chelsea, Arsenal, Hertha BSC und PSG.

Nur noch ein Jahr läuft auch der Vertrag Thiago. Eine Verlängerung schien vor einigen Wochen nur noch Formsache, unterschrieben ist bis heute nichts. Salihamidizc erklärt: „Thiago versucht gerade alles, um nach seiner Leisten-OP für das Saisonfinale fit zu werden. Wir sind im Austausch.“

Zwei PSG-Talente?

Neu nach München kommen soll derweil Abwehrtalent Tanguy Kouassi von Paris St. Germain. Der ablösefreie Transfer des 18-Jährigen ist wohl schon in trockenen Tüchern, auch wenn Salihamidzic betont: „Zu Transferthemen äußern wir uns nicht, es sei denn, wir können etwas sagen.“

Ein weiteres PSG-Talent, das sich im Fokus des Rekordmeisters befindet, ist laut Informationen von ‚Téléfoot‘ El Chadaille Bitshiabu. Der 15-Jährige misst bereits 1,95 Meter und gilt als eines der größten Abwehrtalente in der PSG-Akademie.