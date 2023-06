Leipzig verleiht Schreiber erneut

Tim Schreiber verlässt RB Leipzig in Richtung dritte Liga. Das Torwart-Talent schließt sich auf Leihbasis dem FC Saarbrücken an. Die Laufzeit der Leihe ist auf ein Jahr datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Saarbrücken folgt Schreiber auf Daniel Batz (32), der am heutigen Dienstag zum FSV Mainz 05 gewechselt ist. Die vergangene Saison verbrachte der 21-Jährige ebenfalls leihweise bei Holstein Kiel. Die eigentlich auf zwei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit wurde vorzeitig beendet. Bei den Störchen kam er in der Liga zehnmal zum Einsatz, verpasste den Saisonabschluss allerdings aufgrund einer Knieverletzung.

Lese-Tipp

Erster Neuzugang: Mainz holt Batz