Topklub interessiert: Neustart für Füllkrug in Sicht

Richtig rund läuft es für Niclas Füllkrug bei West Ham United nicht. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Hammers im vergangenen Sommer plagt sich der 31-jährige Mittelstürmer vorwiegend mit Verletzungen herum. Und obwohl Füllkrug inzwischen wieder vollständig fit ist, saß er gestern Abend gegen die Wolverhampton Wanderers (2:1) ohne Einsatz auf der Bank.

Laut ‚Calciomercato.com‘ könnte sich im Januar eine Lösung für den normalerweise treffsicheren Angreifer bieten. Bei der Suche nach einem Ausweg für Füllkrug sei seine Berateragentur in Turin auf fruchtbaren Boden gestoßen. Dem Bericht zufolge bot man Füllkrug aktiv bei Juventus Turin an. Und die Alte Dame soll Interesse an einem Leihgeschäft zeigen.

Juve hält momentan die Augen nach einem Backup für Stammkraft Dusan Vlahovic (24) offen. Neben Lorenzo Lucca (24/Udinese Calcio) und Liam Delap (21/Ipswich Town) steht auch Füllkrug auf der Liste der Bianconeri, so das italienische Onlineportal. Cristiano Giuntoli schwebe eine Leihe mit Kaufoption vor. Im Sommer müsste der Technische Direktor dann wohl eine ähnlich hohe Summe an West Ham zahlen, wie die Engländer an den BVB entrichteten. Vor wenigen Monaten war Füllkrug den Londonern 20 Millionen Euro wert.