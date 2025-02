Wunschdatum steht: Musiala und Bayern beim Geld einig

Dass Jamal Musiala das Aushängeschild des FC Bayern München werden soll, ist hinlänglich bekannt. Doch es scheint, als hätte der Ausnahmekönner in der laufenden Saison noch einen Schritt nach vorne gemacht. Der 21-Jährige sprüht vor Torgefahr und hat jüngst auch seine Kopfballstärke entdeckt. Die Crème de la Crème an europäischen Spitzenteams leckt sich die Finger nach Musiala, der seine Zukunft aber wohl weiterhin dem Rekordmeister verschreibt. Auch ein Wunschdatum für die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung ist durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sport1‘ berichtet, strebt der Tabellenführer den 27. Februar an, der Tag des 125. Geburtstages der Bayern. Demnach befinden sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden, weshalb der Termin ohne Problem eingehalten werden kann. Dieses Datum würde auch gleichzeitig die Wertschätzung des Klubs gegenüber Musiala ausdrücken, sollte man ihm an diesem Tag die große Bühne bereiten.

Überhaupt sollen sich die beiden Parteien ‚Sport1‘ zufolge seit über einem Monat in der Finanzfrage einig sein. Ein wichtiger Punkt im Vertragswerk ist die Ausstiegsklausel, die nach Jahren gestaffelt sein soll. Ein Passus, gegen den man sich an der Säbener Straße lange gewehrt hat, der jedoch bei Musiala unumgänglich ist. Schenkt man den sich verdichtenden Anzeichen Glauben, dürfen die Anhänger der Bayern den Dribbelkünstler in den kommenden Jahren erst einmal weiter in der Allianz Arena bestaunen.