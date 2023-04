Guardiola zum Stand bei Gündogan

Pep Guardiola hat die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit Ilkay Gündogan (32) noch nicht aufgegeben. „Wir wissen immer noch nicht, was passieren wird. Aber er ist zu 100 Prozent auf die Gegenwart fokussiert. Was in der Zukunft passieren wird, das wird passieren. Ich wünsche ihm sowieso nur das Beste, er verdient es“, wird der Trainer von Manchester City von Fabrizio Romano zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gündogans Vertrag bei den Skyblues läuft zum Saisonende aus. Große Hoffnungen auf eine ablösefreie Verpflichtung des Mittelfeldspielers macht sich der FC Barcelona. Zuletzt wurde sogar schon von einer Einigung mit den Katalanen berichtet. Onkel und Berater Ilhan Gündogan dementierte dies aber. Auch er sagt: „Wo Ilkay nächste Saison spielt, ist noch offen.“

Lese-Tipp

„Er ist anders“: Xavi beruft 15-Jährigen in den Barça-Kader