Schalke hat Calodat im Blick

Lucas Calodat (24) vom Ligue 1-Aufsteiger FC Le Mans steht beim FC Schalke 04 auf der Liste. Nach FT-Informationen haben die Königsblauen den dynamischen linken Schienenspieler im Auge, der auch offensiver auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann. Der FC Basel, die PSV Eindhoven, der RSC Anderlecht sowie mehrere Ligue 1-Klubs bekunden ebenfalls Interesse.

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Klar ist allerdings: Aktuell sind die Schalker auf der linken Seite gut besetzt. Nach der Leihe von Robin Gosens (32) und der bevorstehenden Verlängerung von Vitalie Becker (21) besteht eigentlich kein Handlungsbedarf mehr. Die Entwicklung von Calodat verfolgen die S04-Verantwortlichen dennoch interessiert.