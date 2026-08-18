Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Schalke hat Calodat im Blick

von Fabian Ley - seb_nonda - Quelle: FT-Exklusiv
Lucas Calodat für Le Mans im Einsatz @Maxppp

Lucas Calodat (24) vom Ligue 1-Aufsteiger FC Le Mans steht beim FC Schalke 04 auf der Liste. Nach FT-Informationen haben die Königsblauen den dynamischen linken Schienenspieler im Auge, der auch offensiver auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann. Der FC Basel, die PSV Eindhoven, der RSC Anderlecht sowie mehrere Ligue 1-Klubs bekunden ebenfalls Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist allerdings: Aktuell sind die Schalker auf der linken Seite gut besetzt. Nach der Leihe von Robin Gosens (32) und der bevorstehenden Verlängerung von Vitalie Becker (21) besteht eigentlich kein Handlungsbedarf mehr. Die Entwicklung von Calodat verfolgen die S04-Verantwortlichen dennoch interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Schalke 04
Le Mans
Lucas Calodat

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Le Mans Logo Le Mans FC
Lucas Calodat Lucas Calodat
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert