BVB-Krise: Das fordert Sahin

Die Niederlage gegen Holstein Kiel (2:4) am Dienstag war der bisherige Tiefpunkt einer sehr enttäuschenden Saison für Borussia Dortmund. Nach der Hinrunde belegt man mit 25 Zählern nur Rang zehn und hinkt den eigenen Ansprüchen somit gewaltig hinterher. Sogar das Minimalziel Champions League-Qualifikation droht der BVB zu verpassen. Nuri Sahin ist sich der bedrohlichen Situation bewusst und setzt auf Kommunikation und Optimismus.

„Wir können nicht in die Tagesordnung übergehen. Wir haben viele Gespräche geführt, mit den Spielern alles analysiert. Jetzt ist es beendet und es gilt, auf Frankfurt zu schauen. Die Jungs wissen, dass sie eine Reaktion zeigen müssen“, ließ Sahin auf der heutigen Pressekonferenz vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr) durchblicken und nahm vor allem seine Führungsspieler in die Pflicht: „Es ist Fakt, dass wir am Dienstag zu viele Baustellen hatten. Da erwarte ich natürlich, nicht nur von den Führungsspielern, aber gerade von den Führungsspielern, dass wir in Situationen, wo so etwas auftritt, natürlich das Heft in die Hand nehmen und auch auf dem Platz Klartext sprechen.“

„Vielleicht der Gegner, den wir brauchen“

Am heutigen Donnerstagmorgen startete die verzögerte Vorbereitung auf das Spiel gegen den Tabellendritten der Bundesliga. „Frankfurt hat sehr klare Strukturen, sie treten sehr selbstbewusst auf. Vielleicht ist es genau der Gegner, den wir jetzt gerade brauchen“, so Sahins Einschätzung. Gegen die Eintracht gehe es insbesondere „um die Basics und um das Ergebnis“. Der 36-Jährige ist sich sicher, „dass die Jungs da sein und eine Reaktion zeigen werden. Es liegt an mir und den Spielern, dass wir das Gesicht von Dienstag wieder wegmachen müssen.“

Fakt ist: Verliert der BVB auch gegen Frankfurt und in der Champions League gegen den FC Bologna (Dienstag, 21 Uhr), muss Sahin um seinen Job bangen. Obwohl die Verantwortlichen sich bislang immer schützend vor den Übungsleiter gestellt haben, dürfte spätestens dann eine Entlassung in Betracht gezogen werden. Zahlreiche Kandidaten für die Nachfolge werden schon gehandelt, darunter auch DFB-Co-Trainer Sandro Wagner.