Einigung im Maatsen-Poker

Aston Villa steht kurz vor der Verpflichtung von Ian Maatsen vom FC Chelsea. Laut ‚Sky Sports‘ haben sich die beiden Premier-League-Vereine auf eine Ablöse von umgerechnet rund 44,3 Millionen Euro für den Linksverteidiger geeinigt. Damit scheint das Vorhaben von Borussia Dortmund, den 22-Jährigen nach Ablauf seiner Leihe fest zu verpflichten, geplatzt zu sein.

Maatsen war im Januar 2024 leihweise von Chelsea in den Ruhrpott gekommen und avancierte direkt zur Stammkraft hinten links. Der niederländische EM-Fahrer stand in der Bundesliga und der Champions League in 23 von 25 möglichen Spielen in der Startelf und sammelte fünf Scorerpunkte (drei Treffer, zwei Vorlagen). Sein Vertrag bei den Blues läuft noch bis 2026.