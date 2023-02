Badstuber künftig als Trainer oder Berater?

Holger Badstuber lässt sich für die bevorstehende Zeit nach seinem Karriereende einige Optionen offen. Wie der ehemalige Nationalspieler im Interview mit der ‚Münchner Abendzeitung‘ offenbart, könne er sich vorstellen, als Trainer zu arbeiten: „Natürlich habe ich durch meinen Vater mitbekommen, wie es in der Trainerzunft zugeht. Vielleicht ist der Trainerjob ein bisschen in meiner DNA verankert.“ Der 33-Jährige macht derzeit den Trainerschein.

Festlegen will sich der ehemalige Profi vom FC Bayern und VfB Stuttgart auf eine mögliche Rolle aber noch nicht. „Ich kann mich für viele Dinge begeistern“, so Badstuber, der dabei auch einen anderen Weg im Kopf hat: „Ich kann mir auch vorstellen, Spieler beratend zu begleiten. Nicht in der Form, dass ich Verträge aushandele, sondern dass ich mich um den Menschen und um die bestmögliche sportliche Leistung kümmere. Gerade in schwierigen Phasen brauchen Spieler Unterstützung, das weiß ich selbst aus meiner aktiven Karriere.“

