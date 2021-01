Arsenal vor Einigung mit Holding

Rob Holding winkt eine vorzeitige Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht der FC Arsenal vor einer Einigung mit dem 25-jährigen Abwehrspieler. Noch im Sommer stand eine Holding-Leihe zu Newcastle United zur Debatte.

In den vergangenen Wochen hat sich der Engländer allerdings in der Innenverteidigung der Gunners festgespielt. Holding kam in 13 von 16 möglichen Ligaspielen der laufenden Saison zum Einsatz.