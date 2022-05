Entscheidung: Lingard verlässt United

Jesse Lingard wird Manchester United im Sommer verlassen. ‚BBC‘ und Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichten unisono, der offensive Mittelfeldspieler habe mit den Red Devils abgeschlossen. Die Entscheidung des 29-Jährigen stehe bereits seit Januar fest, als ein Wechsel zu Newcastle United durch ein Veto seines aktuellen Arbeitgebers scheiterte.

Im Sommer läuft Lingards Vertrag aus, dann darf der Engländer ablösefrei wechseln. Interesse an einer Verpflichtung zeigten dem Vernehmen nach zuletzt der AC Mailand, Juventus Turin und die AS Rom aus Italien sowie Paris St. Germain aus der Ligue 1. Zudem wird der ehemalige Nationalspieler auch mit West Ham United und weiterhin mit Newcastle in Verbindung gebracht.