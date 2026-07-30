Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Sá wechselt nach Piräus

Kapiän Gustavo Sá verlässt den FC Famalicão und schließt sich Olympiakos Piräus an. Zu welchen Modalitäten der 21-jährige Portugiese wechselt, ist nicht bekannt. Zuletzt wurde berichtet, dass Nottingham Forest die Finger mit im Spiel hat. Piräus und die Tricky Trees haben mit Evangelos Marinakis den selben Besitzer.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Famalicão
Olympiakos
Gustavo Sá

Weitere Infos

Famalicão Logo Famalicão
Olympiakos Logo Olympiakos Piräus
Gustavo Sá Gustavo Sá
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert