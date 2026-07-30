Sá wechselt nach Piräus

Kapiän Gustavo Sá verlässt den FC Famalicão und schließt sich Olympiakos Piräus an. Zu welchen Modalitäten der 21-jährige Portugiese wechselt, ist nicht bekannt. Zuletzt wurde berichtet, dass Nottingham Forest die Finger mit im Spiel hat. Piräus und die Tricky Trees haben mit Evangelos Marinakis den selben Besitzer.

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