Ortega-Wechsel perfekt

Olympiakos Piräus schnappt sich Stefan Ortega (33). Nach sein Vertrag bei Nottingham Forest ausgelaufenen Vertrag war, unterschreibt der Schlussmann ablösefrei in der griechischen Super League. Damit kehrt Ortega in diesem Sommer nicht nach Deutschland zurück.

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🔴⚪ Stefan Ortega welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒! pic.twitter.com/KpNcG20ltU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 29, 2026

Dem Ex-Bielefelder lagen zahlreiche Anfragen auf dem Tisch, darunter von RB Leipzig, Werder Bremen, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Bei Olympiakos hat aktuell der neunfache griechische Nationalspieler Konstantinos Tzolakis (23) den Platz zwischen den Pfosten inne – kann Ortega seinem Konkurrenten den Schneid abkaufen?