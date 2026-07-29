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Offiziell Premier League

Ortega-Wechsel perfekt

von Julian Jasch
1 min.
Stefan Ortega macht eine Ansage @Maxppp

Olympiakos Piräus schnappt sich Stefan Ortega (33). Nach sein Vertrag bei Nottingham Forest ausgelaufenen Vertrag war, unterschreibt der Schlussmann ablösefrei in der griechischen Super League. Damit kehrt Ortega in diesem Sommer nicht nach Deutschland zurück.

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Dem Ex-Bielefelder lagen zahlreiche Anfragen auf dem Tisch, darunter von RB Leipzig, Werder Bremen, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg. Bei Olympiakos hat aktuell der neunfache griechische Nationalspieler Konstantinos Tzolakis (23) den Platz zwischen den Pfosten inne – kann Ortega seinem Konkurrenten den Schneid abkaufen?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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